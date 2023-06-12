Іспанія починає ексгумацію 128 жертв Громадянської війни з поховального комплексу

Судово-медичні експерти в понеділок розпочнуть ексгумацію 128 жертв Громадянської війни в Іспанії з величезного поховального комплексу поблизу Мадрида.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це буде перша у своєму роді ексгумація людей, чиї тіла були перевезені з інших місць після війни 1936-1939 років і перепоховані без дозволу їхніх сімей в долині Куельгамурос, яка раніше була відома як Долина полеглих.

Перед початком робіт з ексгумації судмедексперти встановили лабораторію всередині величезного поховання, яке включає в себе пам'ятник і хрест заввишки 150 метрів, на околиці Мадрида.

У комплексі анонімно поховані останки близько 34 000 людей, багато з яких стали жертвами режиму Франко. Родичі тих, чиї останки лежать всередині, роками боролися за те, щоб їхні близькі були поховані під власними іменами поруч з рідними.

Пуріфікасьон Лапена бореться за те, щоб останки її діда Мануеля Лапени та його брата Антоніо, коваля, були перенесені з мавзолею.

"Мені нічого про це не говорили", – сказала вона агентству Reuters телефоном. У 2016 році суд схвалив ексгумацію братів, але сім років по тому сім'я все ще чекає.

У квітні з мавзолею були ексгумовані останки Хосе Антоніо Прімо де Рівери, засновника іспанського фашистського руху "Фаланга", який підтримував франкістський режим.

Його ексгумація, яка послідувала за перенесенням останків диктатора Франсіско Франко у 2019 році, є частиною плану перетворення комплексу, побудованого Франко на горі поблизу столиці, на меморіал 500 тисяч людей, вбитих під час громадянської війни в Іспанії 1936-39 років.