Испания начинает эксгумацию 128 жертв Гражданской войны из погребального комплекса

Судебно-медицинские эксперты в понедельник начнут эксгумацию 128 жертв Гражданской войны в Испании из огромного погребального комплекса вблизи Мадрида.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это будет первая в своем роде эксгумация людей, чьи тела были перевезены из других мест после войны 1936-1939 годов и перезахоронены без разрешения их семей в долине Куэльгамурос, которая ранее была известна как Долина павших.

Перед началом работ по эксгумации судмедэксперты установили лабораторию внутри огромного захоронения, которое включает в себя памятник и крест высотой 150 метров, на окраине Мадрида.

В комплексе анонимно захоронены останки около 34 000 человек, многие из которых стали жертвами режима Франко. Родственники тех, чьи останки лежат внутри, годами боролись за то, чтобы их близкие были похоронены под собственными именами рядом с родными.

Пурификасьон Лапена борется за то, чтобы останки ее деда Мануэля Лапены и его брата Антонио, кузнеца, были перенесены из мавзолея.

"Мне ничего об этом не говорили", – сказала она агентству Reuters по телефону. В 2016 году суд одобрил эксгумацию братьев, но семь лет спустя семья все еще ждет.

В апреле из мавзолея были эксгумированы останки Хосе Антонио Примо де Риверы, основателя испанского фашистского движения "Фаланга", который поддерживал франкистский режим.

Его эксгумация, которая последовала за переносом останков диктатора Франсиско Франко в 2019 году, является частью плана превращения комплекса, построенного Франко на горе близ столицы, в мемориал 500 тысяч человек, убитых во время гражданской войны в Испании 1936-39 годов.