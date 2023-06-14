В британском Ноттингеме тысячи людей вышли на акцию памяти погибших в результате нападения с ножом

В британском городе Ноттингем несколько тысяч человек собрались на территории университета, чтобы почтить память трех погибших в результате нападения с ножом.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В полиции уже официально назвали имена погибших – это 19-летние студенты Ноттингемского университета Грейс О'Мелли-Кумар и Барнаби Веббер, а также 65-летний Йен Коутс, который работал в обслуживающем персонале школы. Сначала сообщали, что ему около 50 лет.

На памятную акцию на территории университета пришли тысячи людей.

BBC

Для Веббера, который был также заядлым игроком в крикет, команда создала мемориал из игрового оборудования.

BBC

На университете Ноттингема из-за гибели студентов приспустили флаги.

Напомним, трагический инцидент произошел на рассвете во вторник. Двух студентов, которые возвращались с вечеринки после экзаменов, нашли мертвыми на центральной улице города, на одной из соседних улиц нашли мертвым старшего мужчину. Злоумышленник пытался убежать на отобранном у него фургоне и нанес серьезные травмы одному человеку.

После того как транспортное средство остановили, полиция применила электрошокер, чтобы арестовать 31-летнего мужчину, и заявила, что не разыскивает других подозреваемых.

BBC сообщали, что подозреваемый, вероятно, является мигрантом западноафриканского происхождения, который имел проблемы с психическим здоровьем. Официально возможных мотивов нападавшего не раскрывали.

Инцидент шокировал город, особенно студенческое сообщество. В Ноттингеме расположены два университета, в которых учится более 50 тысяч студентов.