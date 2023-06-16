Прем'єр Румунії анонсував широкий план зняття вето Австрії щодо Шенгенської зони

Новий уряд Румунії в найближчі місяці запустить розширений план, щоб змусити Австрію зняти вето на довгоочікуваний вступ країни до Шенгенської зони.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Чолаку був призначений прем'єр-міністром у четвер,15 червня, двома палатами румунського парламенту. Він очолив коаліційний уряд з Націонал-ліберальною партією після узгодженої ротації уряду.

Після вступу до ЄС у 2007 році Бухарест прагнув отримати доступ до безвізової Шенгенської зони, але на кожному кроці стикався з численними перешкодами. Наприкінці 2022 року спроба Румунії приєднатися до ЄС, що вимагає одностайності країн-членів, була заблокована Австрією, яка послалася на збільшення кількості шукачів притулку з третіх країн, які в'їжджають до країни через Румунію.

Але Чолаку обіцяє взятися за цю проблему, яка є пріоритетною на його порядку денному.

"Я попрошу нового міністра внутрішніх справ [Кеталіна Предойу] і нового міністра закордонних справ [Лумініцу Одобеску] представити розширений план на найближчі місяці, щоб побачити, що можна зробити, щоб змінити вето, накладене правим урядом Австрії", – сказав Чолаку.

Лідер соціал-демократів уникнув будь-яких прогнозів щодо дати вступу, щоб не створювати "хибних очікувань".

"У нас був шанс минулого року, відповідальні особи втратили цю можливість. Це не означає, що ми здамося. Я вже зв'язався з майбутнім іспанським головуванням в Раді ЄС та Європейською комісією, щоб дізнатися, що вони планують зробити з цим питанням у другій половині року", – сказав Чіолаку.

Він додав, що країна повинна вчитися на минулорічних помилках.

"Ми повинні залучити всіх до процесу та розробки стратегії і створити національну коаліцію з усіма, хто зацікавлений у тому, щоб допомогти Румунії досягти цієї мети. Якщо я можу щось зробити на основі тих рекомендацій, які надходять від експертів, я, безумовно, зроблю це", – сказав він.