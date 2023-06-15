У Румунії затвердили новий уряд після ротації прем’єрів

Парламент Румунії затвердив новий уряд після того, як посаду прем’єра за ротаційним принципом перейняв Марчела Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії з правлячої коаліції.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Новий склад уряду підтримали 290 голосами "за", тоді як проти голосували 95 депутатів. Серед іншого, Міністерство закордонних справ очолить Лумініца Одобеску, яка раніше була постійною представницею Румунії в Раді ЄС та радницею президента.

Чолаку після голосування заявив, що спробує "виправдати очікування румунів", а президент Клаус Йоганніс побажав успіху новому уряду та відзначив, що ротація прем’єрів відбулася швидко та без проблем.

"Це вперше для Румунії у коаліції відбувається такий рух. Це важливо для румунської політики, для Румунії та румунського народу, тому що такий підхід до політики демонструє, що політичні діячі серйозно ставляться до своїх мандатів", – зазначив Йоганніс.

Марчел Чолаку та міністри нового уряду складають присягу у палаці Котроченському палаці.

Нагадаємо, ліві соціал-демократи та правоцентристські ліберали сформували великий коаліційний уряд наприкінці 2021 року – разом з молодшим партнером, етнічною угорською партією UDMR – і домовилися, що дві основні партії будуть ротувати прем'єр-міністрів.

У понеділок ліберал Ніколає Чуке подав у відставку з посади прем'єр-міністра, а у вівторок президент Румунії призначив прем'єром лідера соціал-демократів Марчела Чолаку.



