Премьер Румынии анонсировал широкий план снятия вето Австрии в отношении Шенгенской зоны

Новое правительство Румынии в ближайшие месяцы запустит расширенный план, чтобы заставить Австрию снять вето на долгожданное вступление страны в Шенгенскую зону.

Об этом заявил новый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Чолаку был назначен премьер-министром в четверг,15 июня, двумя палатами румынского парламента. Он возглавил коалиционное правительство с Национал-либеральной партией после согласованной ротации правительства.

После вступления в ЕС в 2007 году Бухарест стремился получить доступ к безвизовой Шенгенской зоне, но на каждом шагу сталкивался с многочисленными препятствиями. В конце 2022 года попытка Румынии присоединиться к ЕС, требующая единодушия стран-членов, была заблокирована Австрией, которая сослалась на увеличение количества искателей убежища из третьих стран, въезжающих в страну через Румынию.

Но Чолаку обещает взяться за эту проблему, которая является приоритетной в его повестке дня.

"Я попрошу нового министра внутренних дел [Кэталина Предойу] и нового министра иностранных дел [Луминицу Одобеску] представить расширенный план на ближайшие месяцы, чтобы увидеть, что можно сделать, чтобы изменить вето, наложенное правым правительством Австрии", – сказал Чолаку.

Лидер социал-демократов избежал каких-либо прогнозов относительно даты вступления, чтобы не создавать "ложных ожиданий".

"У нас был шанс в прошлом году, ответственные лица упустили эту возможность. Это не означает, что мы сдадимся. Я уже связался с будущим испанским председательством в Совете ЕС и Европейской комиссией, чтобы узнать, что они планируют сделать с этим вопросом во второй половине года", – сказал Чиолаку.

Он добавил, что страна должна учиться на прошлогодних ошибках.

"Мы должны привлечь всех к процессу и разработке стратегии и создать национальную коалицию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы помочь Румынии достичь этой цели. Если я могу что-то сделать на основе тех рекомендаций, которые поступают от экспертов, я, безусловно, сделаю это", – сказал он.