ЄС не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Глави МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди. Водночас міністри схвалили приєднання Хорватії до Шенгену.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

"Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!" - йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС.

