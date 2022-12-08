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ЄС не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Четвер, 8 грудня 2022, 16:06

Глави МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди. Водночас міністри схвалили приєднання Хорватії до Шенгену.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

"Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!" - йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС.

"Румунія і Болгарія, на мою думку, готові стати членами Шенгенської зони. Я вдячний цим країнам за всю роботу, яку вони зробили протягом останнього року і місяця. Я переконаний, що їхній час прийде скоро", - сказав глава МВС Чехії Віт Ракушан.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила про розчарування тим, що не вдалося затвердити приєднання Болгарії та Румунії, однак заявила, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.

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Румунія Болгарія Хорватія

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