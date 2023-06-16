Літак охорони президента ПАР, який застряг у Варшаві, залишиться там до неділі

Літак компанії South African Airlines (SAA) із охороною президента Сиріла Рамафоси та представниками ЗМІ, який із четверга стоїть в аеропорту Польщі через відсутність дозволів на зброю в охорони, залишиться в аеропорту Варшави до неділі.

Про це ВВС повідомив прессекретар аеропорту Пьотр Рудзький, пише "Європейська правда".

За словами Рудзького, деякі пасажири літака, зокрема журналісти, вже вийшли з аеропорту й поїхали до готелю.

"Ми отримали інформацію, що вони вирішили залишитися у Варшаві до неділі. Журналісти зійшли з літака, про інших пасажирів ми нічого не знаємо", – сказав він.

За його словами, літак SAA спершу заправився й почав рух, але співробітникам аеропорту повідомили пілотам, що зліт скасовано і судно залишиться у Варшаві.

Як повідомлялось, літак із охороною президента Південно-Африканської Республіки та його преспулом застряг в аеропорту Варшави через відсутність дозволів, хоча південноафриканська сторона вважала, що має усі необхідні документи.

У підсумку охорона застрягла у Варшаві, а президент Рамафоса, який є членом делегації африканських лідерів, що відвідують Україну з пропозицією "мирного плану", вирушив до Києва без їхнього супроводу.

Міністерство закордонних справ Польщі пояснило, що ситуація сталася через невиконання гостями стандартних процедур в’їзду на територію Польщі – зокрема відсутності дозволів на "небезпечні речовини".

У польській Прикордонній службі прокоментували, що члени делегації везли зброю, яку не мали дозволу ввозити на територію Польщі, а також зазначили, що пасажири літака добровільно вирішили залишатися на борту літака.