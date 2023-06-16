Самолет охраны президента ЮАР, который застрял в Варшаве, останется там до воскресенья

Самолет компании South African Airlines (SAA) с охраной президента Сирила Рамафосы и представителями СМИ, который с четверга стоит в аэропорту Польши из-за отсутствия разрешений на оружие у охраны, останется в аэропорту Варшавы до воскресенья.

Об этом ВВС сообщил пресс-секретарь аэропорта Петр Рудзький, пишет "Европейская правда".

По словам Рудзького, некоторые пассажиры самолета, в частности журналисты, уже вышли из аэропорта и поехали в отель.

"Мы получили информацию, что они решили остаться в Варшаве до воскресенья. Журналисты сошли с самолета, о других пассажирах мы ничего не знаем", – сказал он.

По его словам, самолет SAA сначала заправился и начал движение, но сотрудникам аэропорта сообщили пилотам, что взлет отменен и судно останется в Варшаве.

Как сообщалось, самолет с охраной президента Южно-Африканской Республики и его преспулом застрял в аэропорту Варшавы из-за отсутствия разрешений, хотя южноафриканская сторона считала, что имеет все необходимые документы.

В итоге охрана застряла в Варшаве, а президент Рамафоса, который является членом делегации африканских лидеров, посещающих Украину с предложением "мирного плана", отправился в Киев без их сопровождения.

Министерство иностранных дел Польши объяснило, что ситуация произошла из-за невыполнения гостями стандартных процедур въезда на территорию Польши – в частности отсутствия разрешений на "опасные вещества".

В польской Пограничной службе прокомментировали, что члены делегации везли оружие, которое не имели разрешения ввозить на территорию Польши, а также отметили, что пассажиры самолета добровольно решили оставаться на борту самолета.