Польща пояснила ситуацію з літаком охорони президента ПАР, який застряг на перевірках

МЗС та Прикордонна служба Польщі опублікували свої коментарі щодо ситуації з охороною президента ПАР, яка через бюрократичні проблеми застрягла в аеропорту Варшави і не змогла супроводжувати Сиріла Рамафосу до Києва.

Про це повідомляє Polskie Radio, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Польщі пояснило, що ситуація сталася через невиконання гостями стандартних процедур в’їзду на територію Польщі.

"На борту літака були небезпечні речовини, які посадовцям ПАР не дозволялося ввозити", – зазначили у заяві.

Проблемою стало і те, що на борту були люди, про яких польську сторону не попередили заздалегідь.

В МЗС зазначили, що польська сторона доклала максимальних зусиль для того, щоб візит Рамафоси до Польщі минув безпроблемно. Відбулося три консультаційні зустрічі, на яких південноафриканській стороні роз’яснили усі формальні вимоги для того, щоб делегація могла в’їхати на територію Польщі.

У Прикордонній службі прокоментували, що члени делегації везли зброю, яку не мали дозволу ввозити на територію Польщі, а також зазначили, що пасажири літака добровільно вирішили залишатися на борту літака. "Члени делегації (...) самі могли вийти з літака", – зазначили прикордонники.

The members of the delegation had weapons with them, not having a permission for its import,but they were allowed to leave plane by themselves. Passengers made decision to stay on board till the moment when the flight will be continued.