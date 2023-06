Охорона президента ПАР, що мала супроводити його до Києва, застрягла у Польщі

З президентом Південноафриканської Республіки до Києва мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, але цей літак вимушено застряг у Польщі; ситуація вже викликала скандал.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо від медійників на борту літака, серед інших історію розповідає видання Sowetanlive.

Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сиріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.

Проблеми виникли ще на шляху до Європи – літаку довелося зробити шість кіл над Середземним морем, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.

On our way to Poland, earlier, the flight we are on was flagged by the Italian government. We flew around Mediterranean waters about six times before we went back on the route to Warsaw. We were told that SA "did not have clearance" to fly over Italian airspace. @SundayTimesZA pic.twitter.com/ilIkfMPT0P