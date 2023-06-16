Польща до осені підрахує суму репарацій, які вимагатиме від Росії за події Другої світової

Польська влада планує до завершення чинної сесії Сейму, тобто до жовтня, опублікувати звіт щодо репарацій, які хоче стягнути з Росії за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю PAP у п’ятницю сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

Посадовець зазначив, що Польща постійно досліджує тему репарацій із Росії, "і в цій каденції Сейму ми хочемо зробити цю тему публічною".

"Існує ще багато напрямків дослідження цієї теми. Ми хочемо підготувати звіт, який буде важливим голосом у дискусії як у Польщі, так і за кордоном", – сказав Мулярчик.

Нагадавши, що раніше Польща порушила питання про репарації перед Німеччиною, заступник голови польського МЗС заявив, що "прорив у питанні військових репарацій" вже відбувається.

"Наша сміливість та ініціативність спонукає інші постраждалі країни говорити про це. Я переконаний, що ми продовжимо організовувати конференції та інформувати про те, що це питання має бути вирішене Німеччиною у формі двосторонніх угод з окремими країнами", – сказав він.

Нагадаємо, ще минулого року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна повинна порушити питання про стягнення з Росії репарацій за шкоду, завдану внаслідок вторгнення під час Другої світової війни.

Що ж стосується Німеччини, Польща хоче отримати 6 трильйонів 220 мільярдів злотих репарацій ($1,32 трлн), пов’язаних зі збитками, завданими під час Другої світової війни. У Берліні ж кажуть, що питання репарацій і компенсації збитків від війни є закритим.

Детально на цю тему читайте у статті: Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини.