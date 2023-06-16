Польша до осени подсчитает сумму репараций, которые потребует от России за события Второй мировой

Польские власти планируют до завершения действующей сессии Сейма, то есть до октября, опубликовать отчет о репарациях, которые хотят взыскать с России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью PAP в пятницу сказал заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

Чиновник отметил, что Польша постоянно исследует тему репараций из России, "и в этой каденции Сейма мы хотим сделать эту тему публичной".

"Существует еще много направлений исследования этой темы. Мы хотим подготовить отчет, который будет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом", – сказал Мулярчик.

Напомнив, что ранее Польша подняла вопрос о репарациях перед Германией, замглавы польского МИД заявил, что "прорыв в вопросе военных репараций" уже происходит.

"Наша смелость и инициативность побуждает другие пострадавшие страны говорить об этом. Я убежден, что мы продолжим организовывать конференции и информировать о том, что этот вопрос должен быть решен Германией в форме двусторонних соглашений с отдельными странами", – сказал он.

Напомним, еще в прошлом году президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна должна поставить вопрос о взыскании с России репараций за ущерб, нанесенный в результате вторжения во время Второй мировой войны.

Что же касается Германии, Польша хочет получить 6 триллионов 220 миллиардов злотых репараций ($1,32 трлн), связанных с ущербом, нанесенным во время Второй мировой войны. В Берлине же говорят, что вопрос репараций и компенсации ущерба от войны является закрытым.

Подробно на эту тему читайте в статье: Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации с Германии.