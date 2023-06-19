Новий уряд Фінляндії припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують Росію
Майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що Гельсінкі може переглянути надання фінансової допомоги на розвиток для тих держав, які підтримують Росію на тлі її агресії в Україні.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За словами Тавіо, який в уряді представлятиме крайню праву партію "Справжні фіни", пріоритетом Фінляндії у плані міжнародної допомоги буде підтримка Україна, а загалом бюджет на допомогу у сфері розвитку буде скорочений на близько мільярда євро.
"Звичайно, ця економія буде досягнута за рахунок інших пріоритетів і розстановки пріоритетів. Україна є єдиною чіткою новою ціллю, принаймні з огляду на нинішню ситуацію", – пояснив він.
Згідно з урядовою програмою, допомога на розвиток може бути припинена для країн, які підтримують агресивну війну Росії в Україні. Тавіо не назвав конкретні держави, яких це може стосуватись, але згадує Африку.
"Африканські країни були помічені в підтримці Росії. За ними будуть спостерігати", – додав майбутній міністр.
Також, на думку Тавіо, Фінляндія повинна шукати нових торговельних партнерів, аби компенсувати стагнацію торгівлі з Росією після повномасштабної війни, але в пріоритеті буде торгівля з державами-членами ЄС.
Напередодні стало відомо, що партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії визначилися зі своїми кандидатами на посади міністрів, закріплені за ними за коаліційною угодою.
Про те, що означає зміна влади в країні для подальшої підтримки України, "ЄвроПравда" розповідала у статті " Фінляндія змінює владу".