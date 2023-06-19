Новое правительство Финляндии прекратит финансовую помощь для государств, поддерживающих РФ

Будущий министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки может пересмотреть предоставление финансовой помощи на развитие для тех государств, которые поддерживают Россию на фоне ее агрессии в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Тавио, который в правительстве будет представлять крайне правую партию "Настоящие финны", приоритетом Финляндии в плане международной помощи будет поддержка Украины, а в целом бюджет на помощь в сфере развития будет сокращен на около миллиарда евро.

"Конечно, эта экономия будет достигнута за счет других приоритетов и расстановки приоритетов. Украина является единственной четкой новой целью, по крайней мере, учитывая нынешнюю ситуацию", – пояснил он.

Согласно правительственной программе, помощь на развитие может быть прекращена для стран, которые поддерживают агрессивную войну России в Украине. Тавио не назвал конкретные государства, которых это может касаться, но упоминает Африку.

"Африканские страны были замечены в поддержке России. За ними будут наблюдать", – добавил будущий министр.

Также, по мнению Тавио, Финляндия должна искать новых торговых партнеров, чтобы компенсировать стагнацию торговли с Россией после полномасштабной войны, но в приоритете будет торговля с государствами-членами ЕС.

Накануне стало известно, что партии-участницы новой правительственной коалиции в Финляндии определились со своими кандидатами на должности министров, закрепленные за ними по коалиционному соглашению.

О том, что означает смена власти в стране для дальнейшей поддержки Украины, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".