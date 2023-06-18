Формування нового уряду Фінляндії: стали відомі імена міністрів закордонних справ та оборони

Партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії визначилися зі своїми кандидатами на посади міністрів, закріплені за ними за коаліційною угодою.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Як відомо, прем’єр-міністром стане лідер "Національної коаліції" Петтері Орпо. Також партія оголосила міністрів за своєю квотою, до них належать найважливіші для України посади глав МЗС та Міноборони.

Міністеркою закордонних справ, як і прогнозували ЗМІ, запропонували Еліну Валтонен. Валтонен отримала освіту у сфері економіки, фінансів та інформаційних технологій, до початку політичної кар’єри працювала в інвестиційному банкінгу.

Фото: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

У 2014 році вона вперше стала депутаткою від столичного округу Уусімаа, деякий час була віцепрезиденткою "Національної коаліції", на місцевих виборах 2021 року обралася до мерії Гельсінкі, а на останніх виборах знову пройшла до парламенту, встановивши рекорд за кількістю отриманих голосів на своєму окрузі у Гельсінкі.

Міністром оборони обрали Антті Хяккянена. Він має юридичну освіту, з 2016 року вперше обрався до парламенту Фінляндії, деякий час був віцепрезидентом своєї політсили. У 2017-2019 роках був міністром юстиції в уряді Юхи Сіпіля. У 2023 році успішно переобрався до парламенту.

Фото: PETE ANIKARI

Міністерство муніципалітетів та регіонів очолить Анна-Кайса Іконен, Міністерство соціальної безпеки – Санні Гран-Лаасонен, Міністерство праці з дворічною ротацією очолюватимуть Арто Сатонен і Матіас Марттінен.

Міністерство науки та культури перші два роки очолюватиме Сарі Мултала, наступні два – Марі-Леена Талвітіе. Міністерство клімату і довкілля очолить Кай Мюккянен.

Лідерка "Справжніх фінів" Ріікка Пурра очолить міністерство фінансів. Міністром внутрішніх справ стане Марі Рантанен, юстиції – Леена Мері, зовнішньої торгівлі та розвитку – Вілле Тавіо, соціальних питань і здоров’я – Кайса Юусо, міністром транспорту – Лулу Ранн, міністерство з питань бізнесу на перші 2 роки очолить Вільгельм Юнніла, далі Сакарі Пуісто.

Єдиний портфель "Християнських демократів" – міністра сільського й лісового господарства – отримує їхня лідерка Сарі Ессая.

"Шведська народна партія", четвертий коаліційний партнер, ще визначається зі своїм вибором.

Нагадаємо, у четвер, на сьомий тиждень коаліційних перемовин, партії завершили роботу над урядовою програмою.

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