Президент Словакии объявила, что не идет на второй срок

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что не будет баллотироваться на второй президентский срок.

Как передает "Европейская правда", об этом она написала на своей странице в Facebook.

Чапутова заявила, что приняла во внимание свою семью и поняла, что после выборов у нее уже не хватит сил выполнять мандат еще пять лет.

"Это заявление – одно из самых тяжелых, которые я когда-либо делала в своей жизни и, пожалуй, когда-либо сделаю. Я пережила четыре самых тяжелых года своей жизни, как профессиональной, так и человеческой, и вот-вот будет пятый, который вряд ли будет легче", – отметила президент, с инаугурации которой 15 июня прошло четыре года.

Чапутова напомнила, что находилась на посту во время пандемии коронавируса, начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, энергетического кризиса и рекордной инфляции.

"Я ценю доверие, которое вы все мне оказали. Однако не подвести его означает выполнять эту работу с полной отдачей и силами. Иначе может случиться так, что президентство будет служить мне, а не я ему", – сказала она.

"Поэтому я завершу последний год моего мандата и мое служение на этом посту будет выполнено. Я не буду баллотироваться на второй срок", – заявила Чапутова.

Она пообещала в течение последнего года полномочий работать над выполнением обещаний, данных четыре года назад.

"Мне жаль, если я разочарую тех, кто ожидал, что я снова буду баллотироваться", – добавила Чапутова.

"Пожалуйста, не воспринимайте мое решение не баллотироваться как доказательство того, что вы не можете добиться успеха, будучи порядочным. Можно выиграть выборы, занять должность и оставаться наиболее авторитетным политиком. Единственный способ победить порядочную и ценностную политику – это перестать в нее верить. Я все еще верю в нее", – подчеркнула она.

Согласно опросам нескольких агентств, президент уже длительное время является самым популярным политиком в Словакии.

Denník N опубликовал результаты опроса Ipsos буквально сегодня. Главе государства доверяют 43% респондентов. Второй по популярности – экс-премьер Петер Пеллегрини, он имеет поддержку 36% опрошенных.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.