Британія готує знаковий пакет фінансової підтримки для України

Велика Британія планує надати Україні пакет фінансової підтримки, який в уряді Сполученого Королівства назвали "знаковим".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу британського уряду.

Пакет включатиме три мільярди доларів у вигляді кредитних гарантій для Світового банку та 240 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 300 мільйонів доларів) двосторонньої допомоги.

"Сьогодні Велика Британія представить великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів для зміцнення економічної стабільності України, яка продовжує протистояти російським військам", – йдеться у повідомленні.

Пакет буде спрямований на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень.

Про пакет фінансової підтримки буде оголошено під час Конференції з питань відновлення України, яка розпочнеться в середу у Лондоні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також оголосить про виділення до 250 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 318 мільйонів доларів) нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку.

Кошти будуть спрямовані на проєкти з порятунку життя, включаючи розмінування та набори для ліквідації наслідків стихійних лих, а також на програми реформ та енергетичні проєкти.

Більше половини коштів буде спрямовано на гуманітарну підтримку, зокрема для людей, які живуть вздовж лінії фронту. Фінансування буде здійснюватися через ООН та Червоний Хрест.

Нагадаємо, 21-22 червня у Лондоні відбудеться конференція з відновлення України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.