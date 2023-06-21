Британия готовит знаковый пакет финансовой поддержки для Украины

Великобритания планирует предоставить Украине пакет финансовой поддержки, который в правительстве Соединенного Королевства назвали "знаковым".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Пакет будет включать три миллиарда долларов в виде кредитных гарантий для Всемирного банка и 240 миллионов фунтов стерлингов (более 300 миллионов долларов) двусторонней помощи.

"Сегодня Великобритания представит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов для укрепления экономической стабильности Украины, которая продолжает противостоять российским войскам", – говорится в сообщении.

Пакет будет направлен на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

О пакете финансовой поддержки будет объявлено во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая начнется в среду в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также объявит о выделении до 250 миллионов фунтов стерлингов (около 318 миллионов долларов) нового капитала для Британского института финансирования развития.

Средства будут направлены на проекты по спасению жизни, включая разминирование и наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также на программы реформ и энергетические проекты.

Более половины средств будет направлено на гуманитарную поддержку, в частности для людей, живущих вдоль линии фронта. Финансирование будет осуществляться через ООН и Красный Крест.

Напомним, 21-22 июня в Лондоне состоится конференция по восстановлению Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время конференции власти сосредоточатся на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.