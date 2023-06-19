Шмигаль озвучив три пріоритети напередодні конференції з відновлення України у Лондоні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції в Лондоні з питань відновлення України влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду в понеділок, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Нам необхідно мобілізувати потрібний для відновлення ресурс. Під час конференції відбудеться засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів України, так званого фінансового "Рамштайну". Розраховуємо на ефективні рішення", – сказав прем'єр.

Він також зазначив, що на конференції уряд презентує найперспективніші напрями для інвестування, а також буде зроблено важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів.

"Прагнемо активізувати горизонтальні зв'язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартували, хочемо, щоб їх було набагато більше", – заявив Шмигаль.

За результатами конференції в Лондоні уряд очікує укладення низки важливих угод, меморандумів та декларацій, що прискорять відновлення та розвиток.

Конференція з відновлення України відбудеться 21-22 червня у Лондоні.

Напередодні конференції президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Під час розмови Зеленський наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на РФ.

19 червня стало відомо, що Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсації Україні.