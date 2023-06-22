Чому президентка Словаччини йде з політики і які наслідки це матиме

Президентка Словаччини Зузана Чапутова вирішила відмовитися від участі у президентських виборах, які мають пройти наступного року.

Про те, чому популярна президентка вирішила йти з політики і які наслідки це матиме як для самої Словаччини, так і для підтримки України читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Родина проти влади: чому проукраїнська президентка Словаччини вирішила піти з політики.

"Ця заява – одна з найважчих, які я коли-небудь робила у своєму житті і, мабуть, коли-небудь зроблю. Я пережила чотири найважчі роки свого життя, як професійного, так і людського, і ось-ось буде п'ятий, який навряд чи буде легшим", – відповідну заяву Зузана Чапутова 20 червня розмістила на своїй facebook-сторінці.

Не можна сказати, що це рішення вийшло геть несподіваним – відповідні чутки вже тиждень ходили країною.

Причиною цього рішення стали не негативні рейтинги – президентка Чапутова наразі є абсолютним лідером довіри словаків і вважалася фаворитом наступних президентських виборів.

Політична криза, в якій наразі перебуває Словаччина, б'є й по президентці. Причому по ній – ледь не найбільше.

Останніми місяцями президентка стала об’єктом не лише критики, але й погроз з боку керівництва антизахідної та проросійської партії Smer-SD.

Дійшло до того, що Чапутовій довелося судитися з її керівником – колишнім прем’єром Робертом Фіцо, а також із його однопартійцем Любошем Блахою.

Через підписану оборонну угоду із США вони називали Чапутову "американським агентом", а ці заяви своєю чергою викликали погрози як на адресу президентки, так і її родини.

Наразі факт погроз розслідує поліція, а родині президентки посилили охорону.

Очевидно, що занепокоєння за життя дітей і стало остаточним фактором, що призвів до такого рішення.

За три місяці до дострокових парламентських виборів Smer-SD є лідером симпатій словаків.

Чапутова раніше висловлювала побоювання, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція Словаччини може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Це пряма загроза для України, адже Роберт Фіцо обіцяє зупинити військову підтримку і навіть погрожує кримінальним переслідуванням нинішнім урядовцям, які ухвалили рішення про передачу Києву винищувачів МіГ-29.

Оцінюючи рішення глави держави йти з політики, багато словацьких політологів визнають: воно може зіграти на користь демократії та зупинити повернення до влади Фіцо.

Адже такий екстраординарний крок надсилає сигнал, що демократія у країні – під загрозою.

І це може мотивувати йти на виборчі дільниці тих, хто розчарувався у діяльності останніх урядів.

Посилити шанси демократичних сил на перемогу може їхній консенсус щодо спільного кандидата на наступні президентські вибори.

Наразі головним кандидатом на цю номінацію вважається колишній міністр закордонних справ Іван Корчок – цілком прозахідний та проукраїнський політик.

Тим часом, поки у Словаччині обговорювали рішення президентки, Smer-SD представила першу десятку свого передвиборчого списку. Місцеві медіа її вже охрестили "поховальною командою для словацької демократії".

Зупинити цю поховальну команду може лише пробудження суспільства.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Родина проти влади: чому проукраїнська президентка Словаччини вирішила піти з політики.