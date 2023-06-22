Почему президент Словакии уходит из политики и какие последствия это будет иметь

Президент Словакии Зузана Чапутова решила отказаться от участия в президентских выборах, которые должны пройти в следующем году.

О том, почему популярный президент решила уходить из политики и какие последствия это будет иметь как для самой Словакии, так и для поддержки Украины читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Семья против власти: почему проукраинская президентка Словакии решила уйти из политики.

"Это заявление – одно из самых тяжелых, которые я когда-либо делала в своей жизни и, пожалуй, когда-либо сделаю. Я пережила четыре самых тяжелых года своей жизни, как профессиональной, так и человеческой, и вот-вот будет пятый, который вряд ли будет легче", – соответствующее заявление Зузана Чапутова 20 июня разместила на своей facebook-странице.

Нельзя сказать, что это решение получилось совсем неожиданным – соответствующие слухи уже неделю ходили по стране.

Причиной этого решения стали не негативные рейтинги – президент Чапутова сейчас является абсолютным лидером доверия словаков и считалась фаворитом следующих президентских выборов.

Политический кризис, в котором сейчас находится Словакия, бьет и по президенту. Причем по ней – едва ли не больше всего.

В последние месяцы президент стала объектом не только критики, но и угроз со стороны руководства антизападной и пророссийской партии Smer-SD.

Дошло до того, что Чапутовой пришлось судиться с ее руководителем – бывшим премьером Робертом Фицо, а также с его однопартийцем Любошем Блахой.

Из-за подписанного оборонного соглашения с США они называли Чапутову "американским агентом", а эти заявления в свою очередь вызвали угрозы как в адрес президента, так и ее семьи.

Сейчас факт угроз расследует полиция, а семье президента усилили охрану.

Очевидно, что беспокойство за жизнь детей и стало окончательным фактором, приведшим к такому решению.

За три месяца до досрочных парламентских выборов Smer-SD является лидером симпатий словаков.

Чапутова ранее высказывала опасения, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция Словакии может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

Это прямая угроза для Украины, ведь Роберт Фицо обещает остановить военную поддержку и даже угрожает уголовным преследованием нынешним чиновникам, которые приняли решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29.

Оценивая решение главы государства уходить из политики, многие словацкие политологи признают: оно может сыграть на пользу демократии и остановить возвращение к власти Фицо.

Ведь такой экстраординарный шаг посылает сигнал, что демократия в стране – под угрозой.

И это может мотивировать идти на избирательные участки тех, кто разочаровался в деятельности последних правительств.

Усилить шансы демократических сил на победу может их консенсус относительно общего кандидата на следующие президентские выборы.

Сейчас главным кандидатом на эту номинацию считается бывший министр иностранных дел Иван Корчок – вполне прозападный и проукраинский политик.

Между тем, пока в Словакии обсуждали решение президента, Smer-SD представила первую десятку своего предвыборного списка. Местные медиа ее окрестили "погребальной командой для словацкой демократии".

Остановить эту погребальную команду может только пробуждение общества.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Семья против власти: почему проукраинская президентка Словакии решила уйти из политики.