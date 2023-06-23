ЄС відреагував на "кроки назустріч" з боку Тбілісі

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав звільнення у Грузії ув’язненого гендиректора опозиційного телеканалу та ще кілька кроків назустріч від офіційного Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Європейської ради.

Шарль Мішель привітав рішення президентки Грузії помилувати Ніку Гварамію, а також підтвердження з боку прем’єра Іраклія Гарібашвілі, що повторних спроб схвалити закон про "іноагентів" не планують.

Президент Євроради також відзначив як позитивний крок рішення парламенту Грузії не схвалювати закон про "деолігархізацію" у фінальному читанні. "Потрібно зосередитися на системному підході, як рекомендувала Венеційська комісія", – зазначив він.

Президент Євроради додав, що "майбутнє Грузії у ЄС".

Раніше Венеційська комісія Ради Європи закликала владу Грузії не ухвалювати законопроєкт "Про деолігархізацію", порадивши натомість зосередитись на посиленні чесної конкуренції, боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежності судів і плюралізмі ЗМІ.

Попри це, вже після висновку грузинський парламент проголосував за законопроєкт у другому читанні.

"Деолігархізація" – одна з дванадцяти рекомендацій Європейської комісії для отримання Грузією статусу кандидата на членство в ЄС.

У проміжному висновку щодо Грузії, опублікованому в четвер, Єврокомісія констатувала, що три вимоги виконані, щодо семи – досягнуто "певного прогресу", щодо однієї – "обмежений прогрес" і щодо ще однієї, а саме плюралізму засобів масової інформації, – "жодного прогресу".