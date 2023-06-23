ЕС отреагировал на "шаги навстречу" со стороны Тбилиси

Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовал освобождение в Грузии заключенного гендиректора оппозиционного телеканала и еще несколько шагов навстречу от официального Тбилиси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Европейского совета.

Шарль Мишель приветствовал решение президента Грузии помиловать Нику Гварамию, а также подтверждение со стороны премьера Ираклия Гарибашвили, что повторных попыток принять закон об "иноагентах" не планируют.

Президент Евросовета также отметил как позитивный шаг решение парламента Грузии не одобрять закон о "деолигархизации" в финальном чтении. "Нужно сосредоточиться на системном подходе, как рекомендовала Венецианская комиссия", – отметил он.

Президент Евросовета добавил, что "будущее Грузии в ЕС".

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала власти Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации", посоветовав вместо этого сосредоточиться на усилении честной конкуренции, борьбе с коррупцией на высшем уровне, независимости судов и плюрализме СМИ.

Несмотря на это, уже после заключения грузинский парламент проголосовал за законопроект во втором чтении.

"Деолигархизация" – одна из двенадцати рекомендаций Европейской комиссии для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.

В промежуточном заключении по Грузии, опубликованном в четверг, Еврокомиссия констатировала, что три требования выполнены, по семи – достигнут "определенный прогресс", по одному – "ограниченный прогресс" и по еще одному, а именно плюрализму средств массовой информации, – "никакого прогресса".