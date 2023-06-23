Іспанія вбачає у збереженні єдності Європи пріоритет свого головування в Раді ЄС

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив цієї п'ятниці, що пріоритетом іспанського головування в Європейському Союзі буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.

Про це він сказав у своєму виступі на конференції в Центрі міжнародних досліджень Барселони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Міністр зосередив свій виступ на майбутньому головуванні Іспанії в ЄС, яке розпочнеться 1 липня і триватиме до кінця року.

На думку Альбареса, ситуація, що склалася в Європі в останні роки, пов'язана з пандемією коронавірусу та російським вторгненням в Україну, є "найбільш турбулентним і складним моментом з часів падіння Берлінської стіни" і спричинить реконструкцію світового порядку.

За його словами, зусилля Іспанії будуть спрямовані на те, щоб Європа була "вирішальним гравцем" у цих подіях, і щоб європейські цінності переважали.

Міністр також наголосив на необхідності реіндустріалізації Європи, щоб захистити деякі з її вразливих місць.

"Європа не може бути об'єктом газового чи енергетичного шантажу з боку Росії чи будь-якої іншої країни світу", – підкреслив він.

Нагадаємо, іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес у четвер запевнив, що дострокові парламентські вибори наприкінці липня не вплинуть на головування його країни в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.