Испания видит в сохранении единства Европы приоритет своего председательства в Совете ЕС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в эту пятницу, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

Об этом он сказал в своем выступлении на конференции в Центре международных исследований Барселоны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Министр сосредоточил свое выступление на предстоящем председательстве Испании в ЕС, которое начнется 1 июля и продлится до конца года.

По мнению Альбареса, ситуация, сложившаяся в Европе в последние годы, связанная с пандемией коронавируса и российским вторжением в Украину, является "наиболее турбулентным и сложным моментом со времен падения Берлинской стены" и повлечет реконструкцию мирового порядка.

По его словам, усилия Испании будут направлены на то, чтобы Европа была "решающим игроком" в этих событиях и чтобы европейские ценности преобладали.

Министр также отметил необходимость реиндустриализации Европы, чтобы покрыть некоторые из ее уязвимых мест.

"Европа не может быть объектом газового или энергетического шантажа со стороны России или любой другой страны мира", – подчеркнул он.

Напомним, испанский премьер-министр Педро Санчес в четверг заверил, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.