Байден поговорил о ситуации в РФ с Шольцом, Макроном и Сунаком

Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что лидеры стран обсуждали ситуацию с вооруженным мятежом в России.

"Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников якобы идут "восстанавливать справедливость".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром, собирается "на Москву". Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.

Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.