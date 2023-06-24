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Байден поговорил о ситуации в РФ с Шольцом, Макроном и Сунаком

Суббота, 24 июня 2023, 19:26

Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что лидеры стран обсуждали ситуацию с вооруженным мятежом в России.

"Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Мятеж в РФ застал врасплох западных чиновников - CNN

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников якобы идут "восстанавливать справедливость".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром, собирается "на Москву". Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.

Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время. 

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.

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