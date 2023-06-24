Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN

Американські і західні посадовці намагаються не давати оцінок збройному заколоту в РФ, оскільки глава Кремля Владімір Путін може використати на свою користь будь-яку можливу участь Заходу у ситуації, що склалася.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена, пише "Європейська правда".

За даними джерел телеканалу, у п’ятницю увечері в адміністрації скликали екстрені наради, щоб оцінити події, які розгорталися так швидко, що застали зненацька американських і європейських посадовців.

Як зазначають співрозмовники каналу, які знайомі з даними розвідки, американські та європейські розвідники не передбачали, що Євгеній Пригожин піде на штурм Ростовської області зі своїми найманцями.

За словами джерела, Захід буде спостерігати за розвитком подій протягом наступних 24-48 годин. Після чого, як очікують на Заході, "група Вагнера" почне відчувати проблеми із постачанням.

Американські та європейські посадовці не знають, наскільки заздалегідь Пригожин планував цей заколот.

Одне джерело, повідомило, що на його організацію пішло щонайменше кілька днів.

Водночас, за даними іншого джерела, Ростов знаходиться дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало багато часу на продумування плану дій.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.