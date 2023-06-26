Глава МЗС Литви про заколот в РФ: такі події ще можуть повторитися

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив думку, що Заходу варто враховувати ризики, пов’язані з непередбачуваністю Росії, але й не відволікатися через це від допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС.

Ландсбергіс пожартував, що вихідні довели спроможність росіян самостійно змінити владу, якщо вони цього захочуть, додавши, що на це "не треба відволікатися".

"Такі події можуть повторитися у майбутньому. Що ми маємо зробити – зберігати у фокусі увагу України і подвоїти зусилля з допомоги Україні", – сказав він.

Водночас глава МЗС Литви зауважив, що це чергове свідчення того, наскільки непрогнозованою і небезпечною є Росія, і союзникам потрібно врахувати це в оцінках ризиків на східному флангу НАТО.

"Цим підрозділам знадобилося пів дня, щоб опинитися за 200 км від Москви. Тож уявіть, як швидко вони можуть перетнути Білорусь і опинитися під кордоном Литви. Тому ми просимо союзників сприймати нашу ситуацію вкрай серйозно у контексті всього, що відбувається в Росії. І потрібні дуже конкретні плани, як посилити східний фланг, особливо країни, які межують з Росією і Білоруссю", – наголосив Ландсбергіс.

Він додав, що Литва розраховує отримати конкретні рішення з цього приводу на саміті у Вільнюсі.

Нагадаємо, президент Литви заявив, що НАТО потрібно буде зміцнити східний кордон, якщо Пригожин та Вагнер опиняться у Білорусі.