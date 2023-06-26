Глава МИД Литвы о мятеже в РФ: такие события еще могут повториться

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил мнение, что Западу следует учитывать риски, связанные с непредсказуемостью России, но и не отвлекаться из-за этого от помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС.

Ландсбергис пошутил, что выходные доказали способность россиян самостоятельно сменить власть, если они этого захотят, добавив, что на это "не надо отвлекаться".

"Такие события могут повториться в будущем. Что мы должны сделать – сохранять в фокусе внимания Украину и удвоить усилия по помощи Украине", – сказал он.

В то же время глава МИД Литвы отметил, что это очередное свидетельство того, насколько непрогнозируемой и опасной является Россия, и союзникам нужно учесть это в оценках рисков на восточном фланге НАТО.

"Этим подразделениям понадобилось полдня, чтобы оказаться в 200 км от Москвы. Поэтому представьте, как быстро они могут пересечь Беларусь и оказаться под границей Литвы. Поэтому мы просим союзников воспринимать нашу ситуацию крайне серьезно в контексте всего, что происходит в России. И нужны очень конкретные планы, как усилить восточный фланг, особенно страны, граничащие с Россией и Беларусью", – подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что Литва рассчитывает получить конкретные решения по этому поводу на саммите в Вильнюсе.

Напомним, президент Литвы заявил, что НАТО нужно будет укрепить восточную границу, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси.