Якщо Пригожин та Вагнер опиняться в Білорусі, НАТО потрібно зміцнити східний кордон – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що будь-які внутрішні потрясіння в Росії неминуче позначаються на безпеці сусідніх держав.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після недільного засідання Ради безпеки.

Як зазначив Науседа, російський режим показав свою вразливість на тлі дій найманців "групи Вагнера". Тому в майбутньому можна очікувати викликів подібного масштабу, якщо не більшого.

"Послідовність подій продемонструвала, що король голий і що такі колони, такий розмір сил можуть зайти досить далеко, щоб почати становити фундаментальну загрозу для режиму", – сказав литовський президент.

Додатковим фактором небезпеки для Литви може стати переїзд "групи Вагнера" в Білорусь. Це означає, що безпека східних кордонів Литви і НАТО потребує посилення.

Науседа доручив розвідувальним органам приділяти ще більше уваги збору інформації з Білорусі і російської Калінінградської області.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".