У Болгарії не відкидають можливої причетності РФ до пожежі на збройовому складі

Міністр економіки Болгарії Богдан Богданов припустив, що до пожежі на складі збройової компанії EMKO, яка сталась напередодні, може бути причетна іноземна держава – найімовірніше, Росія.

Як пише "Європейська правда", слова Богданова цитує видання "Дневник".

Під час спілкування із журналістами голова Мінекономіки Болгарії підкреслив, що уряд вжив усіх заходів, "аби переконатися, що люди в безпеці і що болгарська промисловість не постраждає від такого типу втручання".

Хоча Богданов прямо не назвав Росію, слово "втручання" свідчить про те, що болгарська влада не виключає причетності іноземної держави до інциденту на складі EMKO під містом Каробат.

Це ж випливає й зі слів керівника Національної поліції Болгарії Атанаса Ілікова, який сказав, що слідство зможе "вивести факти і обставини, які пов'язані з виконавцем злочину, якщо ми говоримо про зовнішнє втручання".

Іліков додав, що правоохоронці наразі не виключають жодної версії інциденту, зокрема й пов’язаної з попередніми вибухами – тоді так само заявлялось про можливу причетність Росії.

Нагадаємо, в ніч проти неділі у складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесмену Еміліану Гебрєву, спалахнула масштабна пожежа – власник підозрює, що йдеться про навмисний підпал.

Пожежа стала другим випадком поспіль на цьому об'єкті після того, як 31 липня 2022 року в результаті займання в іншому складі здетонували боєприпаси. Відтоді триває розслідування, про яке прокуратура не оприлюднює жодної офіційної інформації.

Раніше болгарський торговець зброєю, який пережив ймовірне отруєння "Новічком" у 2015 році, сказав, що він "на 100% впевнений", що за вибухом і подальшою пожежею в липні 2022 року стоять російські оперативники.

Після останнього інциденту прем’єр Болгарії Ніколай Денков доручив представникам Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства національної безпеки та інших відомств здійснити інспекції на підприємствах болгарського військово-промислового комплексу.