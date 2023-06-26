В Болгарии не исключают возможной причастности РФ к пожару на оружейном складе

Министр экономики Болгарии Богдан Богданов предположил, что к пожару на складе оружейной компании EMKO, который произошел накануне, может быть причастно иностранное государство – скорее всего, Россия.

Как пишет "Европейская правда", слова Богданова цитирует издание "Дневник".

Во время общения с журналистами глава Минэкономики Болгарии подчеркнул, что правительство приняло все меры, "чтобы убедиться, что люди в безопасности и болгарская промышленность не пострадает от такого типа вмешательства".

Хотя Богданов прямо не назвал Россию, слово "вмешательство" говорит о том, что болгарские власти не исключают причастности иностранного государства к инциденту на складе EMKO под городом Каробат.

Это же следует и из слов руководителя Национальной полиции Болгарии Атанаса Иликова, который сказал, что следствие сможет "вывести факты и обстоятельства, которые связаны с исполнителем преступления, если мы говорим о внешнем вмешательстве".

Иликов добавил, что правоохранители пока не исключают ни одной версии инцидента, в том числе и связанной с предыдущими взрывами – тогда так же заявлялось о возможной причастности России.

Напомним, в ночь на воскресенье в складском помещении оружейной компании EMKO возле болгарского города Карнобат, которая принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, вспыхнул масштабный пожар – владелец подозревает, что речь идет об умышленном поджоге.

Пожар стал вторым случаем подряд на этом объекте после того, как 31 июля 2022 года в результате возгорания в другом складе сдетонировали боеприпасы. С тех пор продолжается расследование, о ходе которого прокуратура не обнародует никакой официальной информации.

Ранее болгарский торговец оружием, который пережил вероятное отравление "Новичком" в 2015 году, сказал, что он "на 100% уверен", что за взрывом и последующим пожаром в июле 2022 года стоят российские оперативники.

После последнего инцидента премьер Болгарии Николай Денков поручил представителям Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственного агентства национальной безопасности и других ведомств провести инспекции на предприятиях болгарского военно-промышленного комплекса.