У Болгарії – пожежа на збройовому заводі бізнесмена, якого отруїли агенти ГРУ

У складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесменту Еміліану Гебрєву, в ніч проти неділі спалахнула масштабна пожежа – власник підозрює, що йдеться про навмисний підпал.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За словами Гебрева, нинішня пожежа спалахнула близько 00:40 в неділю, і, на щастя, ніхто з охоронців бази не постраждав. Він назвав випадок "незрозумілим", оскільки на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

"Я не можу сказати, які причини", – додав Гебрєв у розмові з "Радіо Свобода".

Пожежа стала другим випадок поспіль на цьому об'єкті після того, як 31 липня 2022 року в результаті займання в іншому складі здетонували боєприпаси. Відтоді триває розслідування, про хід якого прокуратура не оприлюднює жодної офіційної інформації.

"Ніхто мені нічого не сказав, ніби нічого не сталося", – додав Гебрєв, додавши, що слідчі взагалі не шукали його після останнього інциденту.

Раніше болгарський торговець зброєю, який пережив ймовірне отруєння "Новічком" у 2015 році, сказав, що він "на 100% впевнений", що за вибухом і подальшою пожежею в липні 2022 року стоять російські оперативники.

Гебрєв впав у кому в 2015 році, і західна влада та спецслужби вважають, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" офіцери російської військової розвідки ГРУ.