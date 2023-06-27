Орбан не вважає Путіна воєнним злочинцем

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто не вважає президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем та вважає недоречним зараз обговорювати його покарання за злочини в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд домагається арешту президента РФ через незаконні депортації дітей з України. Орбан не відповів прямо, чи арештують Путіна в Угорщині, якщо він приїде на її територію.

"У мене немає інформації, що він (президент Росії. – Ред.) хоче приїхати в Угорщину. Тому ця гіпотеза не має жодного реального підґрунтя. Це лише гіпотеза", – зауважив угорський прем’єр.

На уточнююче запитання, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, Орбан відповів заперечно: "Ні, для мене ні (Путін не воєнний злочинець. – Ред.)".

Орбан пояснив, що про воєнні злочинни слід говорити після війни. Якщо ж потрібно припинити вогонь і вести переговори, то треба переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів.

"Просити їх сісти за стіл переговорів і казати: "Сідайте за стіл, і я вас заарештую" – не найкраща ідея. Отож ми можемо дискутувати, отож ми можемо обговорювати всі ці юридичні наслідки і кримінальні наслідки або як частину миру. Та говорити про це зараз абсолютно недоречно", – сказав Орбан.

"Але зрозуміло, що ми хочемо миру, а для миру потрібні переговори. Для переговорів потрібні переговірники. Хто ще має вести переговори, як не лідери країн, що беруть участь у конфлікті", – додав глава угорського уряду.

У квітні угорська партія влади "Фідес" провалили проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Владіміра Путіна в межах ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Раніше в адміністрації Орбана заявили, що не будуть заарештовувати російського лідера, якби той приїхав в країну, попри ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.