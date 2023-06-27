Орбан не считает Путина военным преступником

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником и считает неуместным сейчас обсуждать его наказание за преступления в Украине.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Как известно, Международный уголовный суд добивается ареста президента РФ из-за незаконных депортаций детей из Украины. Орбан не ответил прямо, арестуют ли Путина в Венгрии, если он приедет на ее территорию.

"У меня нет информации, что он (президент России. – Ред.) хочет приехать в Венгрию. Поэтому эта гипотеза не имеет никакого реального основания. Это лишь гипотеза", – отметил венгерский премьер.

На уточняющий вопрос, считает ли он Путина военным преступником, Орбан ответил отрицательно: "Нет, для меня нет (Путин не военный преступник. – Ред.)".

Орбан пояснил, что о военных преступлениях следует говорить после войны. Если же нужно прекратить огонь и вести переговоры, то надо убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров.

"Просить их сесть за стол переговоров и говорить: "Садитесь за стол, и я вас арестую" – не лучшая идея. Поэтому мы можем дискутировать, поэтому мы можем обсуждать все эти юридические последствия и уголовные последствия или как часть мира. Но говорить об этом сейчас совершенно неуместно", – сказал Орбан.

"Но понятно, что мы хотим мира, а для мира нужны переговоры. Для переговоров нужны переговорщики. Кто еще должен вести переговоры, как не лидеры стран, участвующих в конфликте", – добавил глава венгерского правительства.

В апреле венгерская партия власти "Фидес" провалили проект резолюции, которая бы призвала арестовать президента России Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом.

Ранее в администрации Орбана заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом.