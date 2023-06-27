Вибух будівлі в Парижі: під завалами знайшли тіло загиблого

Під завалами будівлі на вулиці Сен-Жак у Парижі було знайдено тіло загиблого.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Le Figaro із посиланням на джерело, близьке до справи.

Станом на сьогодні тіло ще не було ідентифіковано.

Зазначається, що з огляду на погіршений стан тіла, наразі неможливо підтвердити, що це тіло викладачки Паризької американської академії, яка вважалася зниклою безвісти після вибуху.

Будівля, павільйон XVII-го століття, занесена до списку історичних пам'яток, яка межувала з головним двором колишнього абатства Валь-де-Грас, де розташовувалася приватна школа моди "Паризька американська академія", обвалилася минулого тижня після сильного вибуху, після чого почалася пожежа, що ускладнило пошуки.

Причина пожежі на сьогодні все ще невідома. Пошуки, які були тимчасово призупинені на вихідних для зміцнення сусідньої будівлі, відновилися в понеділок.

Згідно із заявою, зробленою прокуратурою Парижа в п'ятницю, чотири людини перебували в критичному стані, а ще 54 були в списку постраждалих.

Паризька прокуратура відкрила розслідування за фактом "неумисного заподіяння тілесних ушкоджень шляхом свідомого недотримання заходів обережності". А після виявлення тіла під завалами розслідування було розширено до вбивства через необережність.

Раніше повідомлялося, що серед постраждалих троє військових, поліцейський та пожежник, які працювали на місці події.

Нагадаємо, вибух стався в п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, вдень 21 червня. Попередньо повідомили, що причиною вибуху став витік газу.