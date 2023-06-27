Взрыв здания в Париже: под завалами нашли тело погибшего

Под завалами здания на улице Сен-Жак в Париже было найдено тело погибшего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу.

По состоянию на сегодня тело еще не было идентифицировано.

Отмечается, что учитывая ухудшенное состояние тела, пока невозможно подтвердить, что это тело преподавательницы Парижской американской академии, которая считалась пропавшей без вести после взрыва.

Здание, павильон XVII-го века, занесенное в список исторических памятников, которое граничило с главным двором бывшего аббатства Валь-де-Грас, где располагалась частная школа моды "Парижская американская академия", обрушилось на прошлой неделе после сильного взрыва, после чего начался пожар, что затруднило поиски.

Причина пожара на сегодня все еще неизвестна. Поиски, которые были временно приостановлены на выходных для укрепления соседнего здания, возобновились в понедельник.

Согласно заявлению, сделанному прокуратурой Парижа в пятницу, четыре человека находились в критическом состоянии, а еще 54 были в списке пострадавших.

Парижская прокуратура открыла расследование по факту "неумышленного причинения телесных повреждений путем сознательного несоблюдения мер предосторожности". А после обнаружения тела под завалами расследование было расширено до убийства по неосторожности.



Ранее сообщалось, что среди пострадавших трое военных, полицейский и пожарный, которые работали на месте происшествия.

Напомним, взрыв произошел в пятом округе Парижа, что в северной части города, днем 21 июня. Предварительно сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа.