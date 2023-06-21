На півночі Парижа стався вибух, четверо людей важко поранені

У п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, у середу вдень стався вибух, у результаті якого є постраждалі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У результаті вибуху фасад однієї з будівель обвалився на тротуар. Очевидці зафільмували густий стовп диму, що здіймався вгору.

vidéo de l'explosion rapportée dans le 5ème arrondissement de Paris

Plusieurs immeubles étaient touché #Paris pic.twitter.com/0AQwBoILsm — Alertesinfos (@AIertesinfos) June 21, 2023

На місці події працювала пожежна бригада, а також правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

[ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸️ Photos des dégâts suite à l'explosion dans le 5ème arrondissement de Paris. Le bâtiment de la Paris American Academy a été sérieusement endommagé. pic.twitter.com/6xTTb7W4N8 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 21, 2023

За попередніми даними, постраждали четверо людей, їх у критичному стані шпиталізували.

Перший заступник очільника п’ятого округу Парижа Едуард Сівель повідомив, що причиною вибуху став витік газу.