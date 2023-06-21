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На півночі Парижа стався вибух, четверо людей важко поранені

фото, відео
Середа, 21 червня 2023, 19:03

У п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, у середу вдень стався вибух, у результаті якого є постраждалі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У результаті вибуху фасад однієї з будівель обвалився на тротуар. Очевидці зафільмували густий стовп диму, що здіймався вгору.

На місці події працювала пожежна бригада, а також правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

За попередніми даними, постраждали четверо людей, їх у критичному стані шпиталізували.

Перший заступник очільника п’ятого округу Парижа Едуард Сівель повідомив, що причиною вибуху став витік газу.

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