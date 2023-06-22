Вибух у будівлі в Парижі: кількість постраждалих перевищила 30

Кількість постраждалих внаслідок потужного вибуху у будинку в п’ятому окрузі Парижа зросла до 35 осіб.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Госпіталізовані 35 осіб, з яких четверо у критичному стані. Серед інших 31 – троє військових, поліцейський та пожежник, які працювали на місці події.

AFP

Пошуки під завалами будинка вже зупинили, двоє людей, про яких родичі повідомили як зниклих, вже знайшлися, місце перебування однієї особи з'ясовують.

Паризька прокуратура відкрила розслідування за фактом "неумисного завдання тілесних ушкоджень шляхом свідомого недотримання заходів обережності".

Прокурор Лор Бекюо заявила, що перші знахідки з місця події дають підстави вважати, що вибух спричинило щось всередині будівлі, та що слідчі будуть спілкуватися з постраждалими, які не у тяжкому стані, щоб отримати більше інформації.

Нагадаємо, вибух стався в п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, вдень у середу. Спершу повідомлялось про чотирьох постраждалих. Попередньо повідомили, що причиною вибуху став витік газу.