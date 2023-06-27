Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії ситуацію на фронті й саміт НАТО

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

Зеленський зазначив, що розповів норвезькому прем’єру про поїздку на передові позиції українських військ у Донецькій і Запорізькій областях та ситуацію на фронті, зокрема "щоденні кроки з деокупації української території".

"Озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії", – додав президент.

Крім того, лідери України та Норвегії "скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО", а Зеленський запросив Стьоре до України.

"Дякую Йонасу Гару Стьоре за непохитну політичну, економічну та оборонну підтримку. Зокрема, за останній пакет військової допомоги та внесок Норвегії в коаліцію винищувачів", – вказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Данія та Норвегія об'єднали зусилля, щоб передати Україні ще 9000 артилерійських снарядів.

Нагадаємо, в неділю президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорили підтримку України, контрнаступ і події в Росії.