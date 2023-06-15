Норвегія у співпраці з Данією передасть Україні тисячі артилерійських снарядів

Данія та Норвегія об'єднали зусилля, щоб передати Україні ще 9 000 артилерійських снарядів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленнях міністерство оборони двох країн.

Норвегія передає власне снаряди, а Данія – заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

Норвегія також передає 7000 снарядів з власних запасів. Вони вже відправлені в Україну.

Раніше цього тижня стало відомо, що Данія передала Україні ще 1500 артилерійських снарядів і 500 гранат. У квітні Данія і Норвегія передали Україні 8000 артилерійських снарядів.

"Україна має нагальну потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об'єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше", – каже міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

"Важливо, щоб ми продовжували стояти разом, демонструючи нашу підтримку Україні. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських сил вторгнення доти, доки це буде потрібно", – стверджує Грам.

Раніше Норвегія передала 20 000 артилерійських снарядів. З урахуванням нинішніх пожертв, Норвегія передала загалом 27 000 артилерійських снарядів самостійно, і 17 000 разом з Данією.

"Україна все ще має нагальну потребу в боєприпасах у своїй боротьбі проти Росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі узгодження низки різних заходів. Разом з Норвегією ми можемо відправити понад 9000 артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу", – каже виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Артилерійські снаряди можуть бути використані в декількох типах артилерії, в тому числі в M109, яку раніше передала Норвегія.

Снаряди взяті з власних складів Норвегії. За даними Міністерства оборони, наслідки відмови від них вважаються прийнятними для національної готовності.

"Ця передача відбувається за порадою Збройних сил. Адже ми оцінюємо баланс між необхідністю захисту, готовністю та нагальними потребами в Україні. Те, що Росія була зупинена в Україні, важливо не лише для України, але й для норвезької та європейської безпеки", – сказав Грам в ефірі NRK.

Норвегія вже замовила нові снаряди у Nammo, і перші постачання очікуються восени.

Як повідомлялося, Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів та персоналу на винищувачах F-16.