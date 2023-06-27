Зеленский обсудил с премьером Норвегии ситуацию на фронте и саммит НАТО

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в Twitter.

Зеленский отметил, что рассказал норвежскому премьеру о поездке на передовые позиции украинских войск в Донецкой и Запорожской областях и ситуацию на фронте, в частности "ежедневные шаги по деоккупации украинской территории".

"Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии", – добавил президент.

Кроме того, лидеры Украины и Норвегии "скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", а Зеленский пригласил Стьоре в Украину.

"Спасибо Йонасу Гару Стьоре за непоколебимую политическую, экономическую и оборонную поддержку. В частности, за последний пакет военной помощи и вклад Норвегии в коалицию истребителей", – указал Зеленский.

Ранее стало известно, что Дания и Норвегия объединили усилия, чтобы передать Украине еще 9000 артиллерийских снарядов.

Напомним, в воскресенье президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудили поддержку Украины, контрнаступление и события в России.