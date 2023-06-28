Трамп подав до суду на письменницю, яка відсудила в нього $5 млн

Колишній президент США Дональд Трамп подав позов проти нью-йоркської письменниці Джин Керролл за наклеп через кілька тижнів після того, як суд присяжних визнав його винним у сексуальному насильстві над нею.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Bloomberg.

Зазначається, що Трамп подав зустрічний позов, звинувативши Керролл у тому, що вона підірвала його репутацію під час виступу на CNN 10 травня, публічно звинувативши його у зґвалтуванні, хоча днем раніше присяжні дійшли висновку, що його дії під час можливого нападу на неї в 1996 році не зайшли так далеко.

Колишній очільник США "зазнав значної шкоди для своєї репутації, що, в свою чергу, призвело до непомірної суми збитків", йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в січні 2024 року суд розглядатиме позов Керролл, яка вимагає від Трампа відшкодування збитків у розмірі 10 мільйонів доларів.

Адвокати колумністки доповнили позов до Трампа. Підставою для цього стали нещодавні висловлювання експрезидента, який в ефірі CNN назвав заяви Керролл "фальшивими" і "вигаданими".

Нагадаємо, 9 травня Федеральний суд Манхеттена визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.

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