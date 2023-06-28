Трамп подал в суд на писательницу, которая отсудила у него $5 млн

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против нью-йоркской писательницы Джин Кэрролл за клевету через несколько недель после того, как суд присяжных признал его виновным в сексуальном насилии над ней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Bloomberg.

Отмечается, что Трамп подал встречный иск, обвинив Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию во время выступления на CNN 10 мая, публично обвинив его в изнасиловании, хотя днем ранее присяжные пришли к выводу, что его действия во время возможного нападения на нее в 1996 году не зашли так далеко.

Бывший глава США "понес значительный ущерб для своей репутации, что, в свою очередь, привело к непомерной сумме убытков", говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года суд будет рассматривать иск Кэрролл, которая требует от Трампа возмещения ущерба в размере 10 миллионов долларов.

Адвокаты колумнистки дополнить иск к Трампу. Основанием для этого стали недавние высказывания экс-президента, который в эфире CNN назвал заявления Кэрролл "фальшивыми" и "вымышленными".

Напомним, 9 мая Федеральный суд Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.

Подробнее об этом деле читайте в статье Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.