Глава МЗС Німеччини про заколот "Вагнера" в РФ: Путін руйнує свою країну

Спроба заколоту російської групи "Вагнера" на чолі із Євгенієм Пригожина продемонструвала, що, ведучи війну проти України, глава Кремля Владімір Путін руйнує власну країну.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Південно-Африканської Республіки, повідомляє Tagesschau.

"Ситуація, що склалася на минулих вихідних, ще раз дає зрозуміти, що Путін також ставить під загрозу безпеку у своїй власній країні нападом (на Україну), який суперечить міжнародному праву", – сказала вона.

Бербок наголосила, що цї події є "внутрішньою справою Росії", в яку Європа та Німеччина не втручаються, хоча німецький уряд "дуже уважно стежить за ситуацією".

Повстання бойовиків дає зрозуміти, що війною в Україні Путін "руйнує свою країну" та "ставить під загрозу безпеку" в самій Росії, додала міністерка.

Раніше вона заявляла, що те, що сталося в РФ, вочевидь, було лише "однією дією в цій російській драмі".

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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