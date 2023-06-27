Дуда: Переміщення "групи Вагнера" до Білорусі - дуже негативний сигнал

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація "групи Вагнера" до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час короткого пресбрифінгу перед відльотом до Гааги, повідомляє Polsat News.

"Відбувається фактична передислокація російських найманців "групи Вагнера" до Білорусі разом з її керівником Євгенієм Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести нашим союзникам", – зазначив Дуда.

У Гаазі Дуда проведе консультації щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Він зазначив, що також обговорюватимуть питання зміцнення безпеки східного флангу, зокрема, Польщі та країн Балтії.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що перебування ватажка "групи Вагнера" Євгенія Пригожина у Білорусі, "не обов'язково означало б загрозу".

Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що якщо Пригожин та "Вагнер" опиняться в Білорусі, НАТО потрібно зміцнити східний кордон.