Глава МИД Германии о мятеже "Вагнера" в РФ: Путин разрушает свою страну

Попытка мятежа российской группы "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным продемонстрировала, что, ведя войну против Украины, глава Кремля Владимир Путин разрушает собственную страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Южно-Африканскую Республику, сообщает Tagesschau.

"Ситуация, сложившаяся в минувшие выходные, еще раз дает понять, что Путин также ставит под угрозу безопасность в своей собственной стране нападением (на Украину), которое противоречит международному праву", – сказала она.

Бербок отметила, что эти события являются "внутренним делом России", в которое Европа и Германия не вмешиваются, хотя немецкое правительство "очень внимательно следит за ситуацией".

Восстание боевиков дает понять, что войной в Украине Путин "разрушает свою страну", добавила министр.

Ранее она заявляла, что то, что произошло в РФ, очевидно, было лишь "одним действием в этой российской драме".

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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