У Міністерстві внутрішніх справ Естонії заявили, що кордон з РФ надійно захищений і пересування російських громадян через нього перебуває під суворим контролем.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі ERR сказав віцеканцлер МВС із внутрішньої безпеки Вейко Коммусаар.

"Естонсько-російський кордон надійно захищений і пересування російських громадян через кордон перебуває під суворим контролем. І це стосується як Фінляндії, так і Латвії, Литви, Польщі. Минулого року ми домовилися припинити видачу віз громадянам РФ, мета поїздки яких, наприклад туризм, спорт або культура. Тому росіяни можуть перетинати кордон лише в особливих випадках", – зазначив він.

За словами представника МВС, Естонія поки не збирається посилювати обмеження на в’їзд для росіян чи припинити видавати їм будь-які візи.

"Безумовно, ми уважно стежимо за ситуацією. Наразі всі обмеження досить серйозні і я не бачу необхідності в їх посиленні. Однак, все може змінитися, залежно від ситуації", – додав він.

За його словами, кількість росіян, які перетинають естонський кордон, залишається стабільною.

"Щодня перетинає естонський кордон понад тисячу громадян Росії. Більшість із них – понад 90% – мають в Естонії посвідку на проживання. Решта пересуваються з гуманітарною метою або з метою відвідати близьких родичів. Тих людей, у яких є посвідка на проживання, ми закликаємо зважити, чи справді є потреба в перетині кордону, оскільки може виникнути ситуація, коли під час повернення назад виникнуть складнощі", – сказав Коммусаар.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Фінляндія планує посилити обмеження на в’їзд громадян Росії на свою територію після спроби заколоту за участі приватної військової компанії "Вагнера".

Крім того, Латвія з 26 червня припинила прийом документів на усі типи віз від громадян Росії.