В Министерстве внутренних дел Эстонии заявили, что граница с РФ надежно защищена и передвижение российских граждан через нее находится под строгим контролем.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии ERR сказал вице-канцлер МВД по внутренней безопасности Вейко Коммусаар.

"Эстонско-российская граница надежно защищена и передвижение российских граждан через границу находится под строгим контролем. И это касается как Финляндии, так и Латвии, Литвы, Польши. В прошлом году мы договорились прекратить выдачу виз гражданам РФ, цель поездки которых, например туризм, спорт или культура. Поэтому россияне могут пересекать границу только в особых случаях", – отметил он.

По словам представителя МВД, Эстония пока не собирается ужесточать ограничения на въезд для россиян или прекратить выдавать им какие-либо визы.

"Безусловно, мы внимательно следим за ситуацией. Сейчас все ограничения достаточно серьезные и я не вижу необходимости в их усилении. Однако, все может измениться, в зависимости от ситуации", – добавил он.

По его словам, количество россиян, пересекающих эстонскую границу, остается стабильным.

"Ежедневно пересекает эстонскую границу более тысячи граждан России. Большинство из них – более 90% – имеют в Эстонии вид на жительство. Остальные передвигаются с гуманитарной целью или с целью посетить близких родственников. Тех людей, у которых есть вид на жительство, мы призываем взвесить, действительно ли есть потребность в пересечении границы, поскольку может возникнуть ситуация, когда при возвращении обратно возникнут сложности", – сказал Коммусаар.

Напомним, накануне стало известно, что Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России на свою территорию после попытки мятежа с участием частной военной компании "Вагнера".

Кроме того, Латвия с 26 июня прекратила прием документов на все типы виз от граждан России.